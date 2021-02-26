В 2020 году число арбитражных дел банкротства граждан выросло на 160%

В Татарстане по итогам 2020 года произошел взрывной рост арбитражных дел банкротства граждан — почти на 160%. По данным главы Арбитражного суда РТ Максима Боровкова, количество заявлений выросло с 1 250 до 2 032.

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Сумма исковых требований не называлась. При этом впервые за последние три года резко спала волна банкротств среди юридических лиц — на 31%. В отношении них было возбуждено свыше 600 дел вместо 934 в 2019 году.

Ранее Боровков сообщил, что в Арбитражном суде РТ коронавирусом в этом году заразились 10 судей.

Ольга Плешкова