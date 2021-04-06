В Татарстане спасли двух рыбаков — они провалились под лед

В Лаишевом районе Татарстана около населенного пункта Сингели на реке Меша двое рыбаков провалились под лед. Их спасли сотрудники МЧС, сообщает пресс-служба МЧС по республике.



Рыбаки 1958 и 1969 годов рождения провалились в 1,5 км от берега. Их спасли и доставили на берег, они отказались от госпитализации.

От РСЧС привлекли восемь человек и три единицы техники, от МЧС — два человека и одну единицу техники.

В Набережных Челнах, в районе пристани рядом с Гравзаводом, спасатели ищут тело рыбака, провалившегося под лед. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Ранее в Челнах утонул рыбак. Предположительно, погибший находился в 500 метрах от берега, провалился в промоину и утонул. Спасатели водолазной группы готовятся к проведению водолазных поисковых работ на месте провала.

Маргарита Головатенко