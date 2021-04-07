Хартли о причине поражения: «Казань забила первой и завладела инициативой»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о третьем матче серии с «Ак Барсом» в плей-офф Кубка Гагарина. Казанцы впервые обыграли омичей в текущем финале Восточной конференции.

«Тяжелое для нас начало, в первом периоде играли не так, как хотели, отдали сопернику инициативу. В итоге позволили сопернику забить. К сожалению, это хоккей. Я благодарен команде, что она боролась до последнего, у нас были моменты сравнять и во втором, и в третьем периоде. Мы здорово выходили на ворота, но не получилось. Они заблокировали много бросков. Здесь каждый приносит в жертву себя. Это плей-офф. Сегодня соперник был лучше нас», — считает Хартли.

Рулевой «Авангарда» назвал соперника сильной командой, отдав должное составу «Ак Барса». Главным фактором победы «барсов» Хартли назвал первую заброшенную шайбу, которая, по его мнению, придала уверенности казанцам.

«Если ты забиваешь первым, то ты перехватываешь инициативу, получаешь уверенность. На скамейке это прекрасно ощущается. Сегодня Казань забила первой и завладела инициативой», — сказал Хартли.

Фото: hawk.ru

Также Хартли призвал не критиковать Илью Ковальчука, отметив его возраст. Несмотря на это тренер «Авангарда» уверен, что 37-летний нападающий еще поможет команде в серии с «Ак Барсом».

«Мы должны понимать, что Ковальчуку не 25 лет, а 37. Он прекрасно вписался в нашу команду, он имеет большое влияние на команду, привнес аспект лидерства, подает пример другим ребятам. Я с ним уже говорил об его игре. Он живет хоккеем, Илья знаменит своими бросками. Нужен тот самый первый бросок, который принесет нам гол», — сказал Хартли.

После этой победы «Ак Барс» сократил отставание в счете серии — 2:1. Следующая встреча команд состоится в Балашихе 9 апреля.

Отметим, что в составе «Авангарда» не играл капитан Алексей Емелин, госпитализированный перед вторым матчем серии в Казани. После третьей игры Хартли отказался от комментариев по ситуации с хоккеистом, который сейчас находится в реанимации института имени Склифосовского в Москве.

Ранее сообщалось, что МВД заинтересовалось анализами Емелина по факту следов наркотических веществ в анализах хоккеиста.