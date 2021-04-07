В МВД подтвердили, что проводят проверку по следам наркотических веществ у капитана «Авангарда»

В среду, 7 апреля, в МВД поступили данные медицинской экспертизы — в анализах капитана «Авангарда» защитника Алексея Емелина обнаружили следы наркотических средств.



В ведомстве «Реальному времени» подтвердили, что проверка по этому факту уже началась. Если факт употребления наркотиков подтвердится, Емелина привлекут к административной ответственности — до 5 тыс. рублей штрафа и до 15 суток административного ареста, а материалы передадут в Управление по контролю за оборотом наркотиков (УНК) и Главное следственное управление. Там проверят наличие состава преступления.

Напомним, 6 апреля сообщалось, что капитана «Авангарда» экстренно перевезут в реанимацию института Склифосовского в Москве. Хоккеисту накануне стало плохо, и перед второй игрой серии с «Ак Барсом» он был госпитализирован в инфекционную больницу Казани. По словам генерального менеджера «Авангарда» Алексея Волкова, состояние игрока оставалось тяжелым.

Маргарита Головатенко