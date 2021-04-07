Сборная России по футболу поднялась на 38-е место в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга сборных.

Сборная России по итогам мартовских матчей в групповом этапе квалификации чемпионата мира-2021 поднялась на одну строчку. Теперь российская команда занимает 38-е место в рейтинге. Россияне опередили Южную Корею, опустившуюся на 39-ю строчку.

Фото: rfs.ru

Первые шесть мест рейтинга остались неизменными. Лидерами остались бельгийцы, за ними расположились Франция, Бразилия, Англия, Португалия и Испания.

Напомним, в конце ноября сборная России опустилась сразу на пять позиций в рейтинге ФИФА.