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Россия опустилась на пять позиций в рейтинге сборных ФИФА

14:44, 27.11.2020
Россия опустилась на пять позиций в рейтинге сборных ФИФА
Фото: twitter.com/TeamRussia

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга сборных.

По итогам обновления российская национальная команда опустилась сразу на пять позиций вниз. Теперь сборная России занимает 39-е место в рейтинге, в ее активе 1461 балл, что на 19 очков меньше, чем было ранее.

В ноябре команда Станислава Черчесова провела три игры, сыграв вничью в контрольной встрече с Молдовой (0:0) и уступив Турции (2:3) и Сербии (0:5) в матчах Лиги наций.

Фото: twitter.com/TeamRussia

Пятерка лидеров рейтинга не изменилась, Бельгия, Франция, Бразилия, Англия и Португалия остались на своих позициях.

Напомним, ранее сборная России занимала 34-ю строчку в рейтинге ФИФА.

СпортФутбол
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