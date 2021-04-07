В Башкирии зарегистрировали новый футбольный клуб. Он будет выступать в ПФЛ

Фото: пресс-служба ФК "Спартак" (Туймазы)

В Башкирии официально зарегистрировали новый футбольный клуб «Спартак». Команда будет базироваться в городе Туймазы.

Во вторник «Спартак» прошел регистрацию в Министерстве юстиции Российской Федерации, получив статус профессионального клуба. Сейчас туймазинцы проходят процедуру лицензирования для выступления в ПФЛ со следующего сезона.

Фото: пресс-служба ФК «Спартак» (Туймазы)

Регистрация нового клуба из Башкирии состоялась в рамках трехстороннего договора республики с Российским футбольным союзом (РФС) и Министерством спорта России о развитии футбола в регионе по нацпроекту «Спорт — норма жизни».

Ранее туймазинский «Спартак» выступал в любительских соревнованиях, а также чемпионате Башкортостана. Подготовку к старту в ПФЛ команда начала уже в феврале, отправившись на тренировочные сборы.

Напомним, главная команда Башкирии «Уфа» занимает 15-е место в РПЛ и может вылететь из высшего дивизиона страны по итогам сезона. Из-за неудовлетворительных результатов в отставку со своего поста ушел главный тренер клуба Рашид Рахимов.