Глава ДНР сообщил об ухудшении ситуации на линии соприкосновения

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе крайне неспокойная и меняется в худшую сторону, однако там делают все возможное, чтобы урегулировать конфликт дипломатическим путем. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

— Хочу подчеркнуть, Донбасс не хочет войны, Донбасс не будет начинать войну. Донбасс сделает все возможное, чтобы конфликт был урегулирован дипломатически, — сказал он.

Однако количество обстрелов увеличивается. По словам Пушилина, «новый виток эскалации» усилился. ВСУ в настоящее время наращивают свой потенциал в Донбассе, передает ТАСС.

Ситуация в Донбассе обострилась в конце марта. Вчера украинская делегация отказалась ехать на заседание трехсторонней контактной группы в Минске по Донбассу, поскольку мероприятие должно было проходить в очном формате. Министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников объяснил это тем, что Белоруссия якобы находится под российский влиянием.

В тот же день Москва предупредила Вашингтон о последствиях провокационной политики Киева на востоке Украины.



Татьяна Леухина