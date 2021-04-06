Россия предупредила Вашингтон о последствиях провокационных действий Киева в Донбассе

Москва предупредила Вашингтон о последствиях провокационной политики Киева на востоке Украины. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

— Наблюдается все более провокационная и вызывающая линия [на востоке Украины] со стороны Киева и его западных покровителей во главе с США. В Вашингтоне должны быть озабочены последствиями этой скоординированной политики, — передает его слова ТАСС.

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Рябков уточнил, что представители двух стран обсудили ситуацию на юго-востоке Украины. Российская сторона исчерпывающим образом изложила американской стороне то, что происходит.

Ситуация в Донбассе обострилась в конце марта. Тогда Киев заявил о гибели четырех украинских военных и ранении еще двоих при обстреле населенного пункта Шумы.



В Минобороны Украины тогда заявили о гарантированной поддержке военного ведомства США в случае конфликта с Россией. В заявлении указывалось, что США «не оставят Украину наедине [с Россией] и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины».



Татьяна Леухина