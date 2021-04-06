Украинская делегация отказалась ехать на переговоры по Донбассу в Минск
Делегация Украины отказалась ехать на заседание трехсторонней контактной группы в Минске по Донбассу, если мероприятие пройдет в очном формате. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
— Для проведения в реальной жизни все равно придется искать другую страну, другой город, — уточнил он.
Это объясняется не протестами в белорусской столице, а тем, что Белоруссия якобы находится под российский влиянием, у Украины нет доверия к этой территории, сказал Резников в передаче «Свобода слова» на телеканале ICTV.
Трехсторонняя контактная группа ведет переговоры в Минске с 2014 года. Из-за пандемии они проходят по видеосвязи.
Сегодня Москва предупредила Вашингтон о последствиях провокационной политики Киева на востоке Украины. Ситуация там обострилась в конце марта. На прошлой неделе при атаке украинских БПЛА получила ранения женщина и погиб ребенок 2016 года рождения.
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