Украинская делегация отказалась ехать на переговоры по Донбассу в Минск

Делегация Украины отказалась ехать на заседание трехсторонней контактной группы в Минске по Донбассу, если мероприятие пройдет в очном формате. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

— Для проведения в реальной жизни все равно придется искать другую страну, другой город, — уточнил он.

Фото: wikipedia.org (на фото — Минск)

Это объясняется не протестами в белорусской столице, а тем, что Белоруссия якобы находится под российский влиянием, у Украины нет доверия к этой территории, сказал Резников в передаче «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Трехсторонняя контактная группа ведет переговоры в Минске с 2014 года. Из-за пандемии они проходят по видеосвязи.

Сегодня Москва предупредила Вашингтон о последствиях провокационной политики Киева на востоке Украины. Ситуация там обострилась в конце марта. На прошлой неделе при атаке украинских БПЛА получила ранения женщина и погиб ребенок 2016 года рождения.



Татьяна Леухина