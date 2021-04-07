«Рубин» проведет оставшиеся домашние матчи сезона на «Ак Барс Арене»

Последние три домашних матча в Российской премьер-лиге в сезоне-2020/21 казанский «Рубин» сыграет на стадионе «Ак Барс Арена». Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Точно понимаем, что вернемся к домашним играм на «Ак Барс Арене». Три следующих домашних матча сыграем там», — сказал Леонов.

Владимир Леонов. Фото: realnoevremya.ru

При этом глава ведомства отметил, что «Рубин» мог и не переезжать на стадион «Центральный», но было принято коллегиальное решение о временном выступлении команды на резервной арене.

Таким образом, матчи против «Краснодара», «Динамо» и «Ротора» казанский «Рубин» проведет на стадионе «Ак Барс Арена».

Ранее команда Леонида Слуцкого была вынуждена сыграть против «Химок» и «Сочи» на стадионе «Центральный». Подробнее о ситуации с временным переездом читайте в материале «Реального времени».