«Матч с «Зенитом» напомнил девяностые»: «Рубин» временно переедет на «Центральный»

Генеральный директор ФК «Рубин» Рустем Сайманов сообщил о временном переезде казанской команды на стадион «Центральный». Комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) по допуску футбольных полей провела обязательный инспекционный контроль и признала качество газона на «Ак Барс Арене» неудовлетворительным. Теперь «Рубину» предстоит сыграть против «Химок» (19 марта) и «Сочи» (4 апреля) на резервном стадионе.

По словам Сайманова, в клубе разочарованы таким отношением к полю со стороны «Ак Барс Арены». Там полагают, что представители стадиона поздно начали работы по подготовке газона к началу сезона. В итоге на арене так и не успели к матчу с «Зенитом», где поле было похоже больше на огород, нежели на футбольную поляну. Гендиректор «Рубина» сравнил такой подход с временами из нулевых и даже девяностых годов.

«Мы тратим колоссальное время на команду, которая играет в хороший футбол. Для этого нужен газон. А матч с «Зенитом»… Мне это напомнило нулевые и девяностые. Сегодня у нас была комиссия РПЛ. Посмотрели качество газона и признали его неудовлетворительным, хотя «Ак Барс Арена» прекрасно знала, что мы будем играть. Можно же было подготовиться», — сказал Сайманов.

По словам Сайманова, в клубе разочарованы таким отношением к полю со стороны «Ак Барс Арены». Фото: скриншот

При этом вопросы к «Ак Барс Арене» есть и у Российского футбольного союза (РФС). Руководителю проекта по внедрению VAR в России Леониду Калошину по окончании тура пришлось провести внеочередную встречу с представителями российских клубов и стадионов. В некоторых матчах лига не смогла использовать все функции видеоповторов, в том числе в Казани на игре с «Зенитом».

Встреча прошла без использования офсайдных линий. По сообщению РФС, службы стадиона нарушили регламент VAR. Без упоминания конкретных случаев об этом рассказал сам Калошин.

«Чтобы система отображения виртуальных офсайдных линий могла функционировать, требуется каждый раз проводить ее предварительную настройку. Эта работа должна проходить непосредственно перед матчем. За 3,5 часа службы стадиона обязаны подготовить поле для проведения процедуры калибровки офсайдных линий. Были случаи, когда стадион не соблюдал расписание и мы не могли провести калибровку, например, из-за отсутствия разметки», — сообщил Калошин.

Ответственным такое отношение к матчу федерального уровня со стороны стадиона назвать крайне сложно.

По сообщению РФС, службы стадиона нарушили регламент VAR. Без упоминания конкретных случаев об этом рассказал сам Калошин. Фото: rfs.ru

Удивительно, но аренда «Ак Барс Арены» на один матч стоит «Рубину» несколько миллионов рублей. По словам Сайманова, казанский клуб является лидером по количеству затрат на аренду стадиона во всей России. Такой высокой цены «входа» нет ни на одной российской арене. И временный переезд на «Центральный» даже выгоден «Рубину» в плане финансов.

«Отразится ли финансово? Для нас даже где-то в плюс пойдет, меньше аренду заплатим. Мы платим больше всех в стране за аренду «Ак Барс Арены». Даже «Зенит», пока в свое управление не получил свой стадион, платил меньше», — сказал Сайманов.

Поле на стадионе «Центральный» уже подготовлено для матчей «Рубина». Казанцы заранее предупредили руководство арены, что может возникнуть необходимость временного переезда. В итоге стадион сумел оперативно провести необходимые мероприятия, и газон готов к принятию домашних встреч в рамках РПЛ. Несмотря на это, в клубе остались разочарованы тем, что команде придется играть на старой арене.

«Центральному» мы сказали подстраховаться на всякий случай. В итоге за 10 дней они подготовили такой газон, который комиссия признала одним из трех лучших в стране прямо сейчас. Хотя снега у нас не меньше. На нашем тренировочном поле тоже все нормально, а здесь… Ну я просто теряюсь в догадках, как так можно было. Просто катастрофа.

Мы здесь все кипим. Такой прекрасный стадион, а газон все убивает. Бардак. У нас вся команда в шоке. Очень обидно, что приходится снова уезжать на старый стадион», — сказал Сайманов.

Три года назад арена так часто попадала в новостные сводки по негативным поводам, что превратилась в генератор анекдотов. Фото: Дмитрий Резнов

Это уже не первый случай, когда к руководству стадиона «Ак Барс Арена» возникают серьезные вопросы по организации футбольных матчей. Три года назад арена так часто попадала в новостные сводки по негативным поводам, что превратилась в генератор анекдотов. За три месяца до начала чемпионата мира по футболу — 2018 местный газон напоминал скорее сеновал, чем футбольное поле.

После этого глава стадиона Радик Миннахметов дал расширенное интервью «Реальному времени», где подробно рассказал обо всех «горячих точках». В частности, он предъявил претензии к подрядчикам, ответственным за газон. Причем рекомендовал этого подрядчика, по словам Миннахметова, сам казанский «Рубин».

В итоге матчи чемпионата мира в Казани прошли на высоком уровне, поле действительно выглядело прекрасно. Но спустя три года теперь уже на сменившей название «Ак Барс Арене» буквально за один матч ситуация вернулась на круги своя.

«Реальное время» направило запрос в пресс-службу «Ак Барс Арены» с просьбой прокомментировать ситуацию, по получении ответ будет опубликован.