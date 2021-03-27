Долговая нагрузка россиян обновила исторический максимум

Во второй половине прошлого года в России ускорился рост долговой нагрузки населения. К 1 января 2021 года ее уровень по всем видам кредитов и займов составил 11,7%, обновив тем самым исторический максимум.



К началу текущего года средний уровень выплат граждан по необеспеченным кредитам достиг 9,8% от суммарных доходов, по ипотеке — 1,9%, пишет РБК. По словам экспертов, это связано с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, и сокращением доходов россиян на этом фоне. Оформлению займов способствовали также низкие процентные ставки.

По данным Центрального банка РФ, задолженность граждан перед кредитными организациями на 1 марта составляла 20,8 трлн рублей. Доля просроченных ссуд в розничном портфеле уже полугода держится на уровне 4,7%, однако в абсолютном выражении растет, достигнув к началу весны 976 млрд рублей.

По прогнозам экспертов, долговая нагрузка россиян начнет снижаться по мере восстановления экономики. Этому также может поспособствовать отмена льготных программ кредитования.



Фото: realnoevremya.ru

Ранее аналитики «Реального времени», изучив данные Центробанка, подсчитали, что жители Татарстана в 2020 году набрали кредитов почти на полтриллиона рублей, что больше, чем население других регионов Приволжского федерального округа (ПФО).



Татьяна Демина