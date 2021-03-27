Долговая нагрузка россиян обновила исторический максимум
Во второй половине прошлого года в России ускорился рост долговой нагрузки населения. К 1 января 2021 года ее уровень по всем видам кредитов и займов составил 11,7%, обновив тем самым исторический максимум.
К началу текущего года средний уровень выплат граждан по необеспеченным кредитам достиг 9,8% от суммарных доходов, по ипотеке — 1,9%, пишет РБК. По словам экспертов, это связано с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, и сокращением доходов россиян на этом фоне. Оформлению займов способствовали также низкие процентные ставки.
По данным Центрального банка РФ, задолженность граждан перед кредитными организациями на 1 марта составляла 20,8 трлн рублей. Доля просроченных ссуд в розничном портфеле уже полугода держится на уровне 4,7%, однако в абсолютном выражении растет, достигнув к началу весны 976 млрд рублей.
По прогнозам экспертов, долговая нагрузка россиян начнет снижаться по мере восстановления экономики. Этому также может поспособствовать отмена льготных программ кредитования.
Ранее аналитики «Реального времени», изучив данные Центробанка, подсчитали, что жители Татарстана в 2020 году набрали кредитов почти на полтриллиона рублей, что больше, чем население других регионов Приволжского федерального округа (ПФО).
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