Ночью при пожаре в казанской девятиэтажке погибла пожилая женщина
Ночью в результате пожара в квартире дома на улице Ломжинской, 5, погибла пожилая женщина. О произошедшем рассказали в ГУ МЧС РФ по Татарстану.
В квартире на восьмом этаже девятиэтажного панельного дома загорелись вещи. Площадь пожара составила 2 кв.м.
Во время тушения пожара в кровати было найдено тело женщины 1946 г.р.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Ранее в Зеленодольске минувшей ночью загорелись два расселенных дома в историческом квартале «Полукамушки». В результате инцидента никто не пострадал. Предварительная версия пожара — поджог.
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