Ночью при пожаре в казанской девятиэтажке погибла пожилая женщина

Фото: МЧС РТ

Ночью в результате пожара в квартире дома на улице Ломжинской, 5, погибла пожилая женщина. О произошедшем рассказали в ГУ МЧС РФ по Татарстану.

В квартире на восьмом этаже девятиэтажного панельного дома загорелись вещи. Площадь пожара составила 2 кв.м.

Во время тушения пожара в кровати было найдено тело женщины 1946 г.р.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Ранее в Зеленодольске минувшей ночью загорелись два расселенных дома в историческом квартале «Полукамушки». В результате инцидента никто не пострадал. Предварительная версия пожара — поджог.



Ольга Плешкова