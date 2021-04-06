Татарстан представит туристический потенциал на выставке «Туризм. Спорт. Активный отдых»

В Казани пройдет 25-я Международная специализированная выставка «Туризм. Спорт. Активный отдых». Мероприятие состоится 9—10 апреля, сообщили в пресс-службе мэрии города.

В этом году слоган выставки: «Путешествуй по России!». Татарстан и другие регионы продемонстрируют свой туристический потенциал.

Также будет работать мультимедийная экспозиция «Добро пожаловать в Казань». Состоятся мастер-классы от Болгарского музея-заповедника и конкурс профессионального мастерства имени Юнуса Ахметзянова.

Вход на выставку свободный. Она пройдет в ВЦ «Казанская ярмарка».

Ранее сообщалось, что с момента запуска третьего этапа программы кешбэка за путешествия по России около 200 тысяч туристов приобрели туры на общую сумму почти в 4 млрд рублей.



Алексей Нечаев