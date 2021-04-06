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Аминов назначен руководителем пресс-службы футбольного «Локомотива»

16:58, 06.04.2021
Аминов назначен руководителем пресс-службы футбольного «Локомотива»
Фото: hockeyrb.ru

Новым руководителем пресс-службы футбольного клуба «Локомотив» стал Вадим Аминов, сообщает портал Sport24.

На этой должности он сменил Кирилла Брейдо, который ушел со своего поста в марте нынешнего года.

Ранее Аминов был известен своей работой в должности пресс-атташе уфимского «Салавата Юлаева», а также в пресс-службах Федерации хоккея России, ХК «Сочи» и Ночной хоккейной лиги.

Напомним, в июне прошлого года сменился пресс-атташе казанского «Ак Барса».

СпортФутбол
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