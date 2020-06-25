В ХК «Ак Барс» — новый пресс-атташе

В казанском «Ак Барсе» назначили нового пресс-атташе. Им стал экс-сотрудник пресс-службы «Сочи» и «Донбасса» Дмитрий Исайчик. Об этом он сам сообщил в своем аккаунте в Instagram:

— Меня периодически спрашивают: «Какие российские города в твоем топе, не считая Москвы и Питера?». В числе лучших я всегда называл Казань. И сейчас жизнь повернулась таким образом, что Казань стала новым домом для меня и моей семьи.



Да, теперь я работаю в @hcakbars. Рад возможности присоединиться к хоккейному клубу «Ак Барс» и стать частью медиакоманды главного спортивного клуба в Татарстане. «Ак Барс» и его медиацентр ставят перед собой серьезные и интересные задачи, поэтому буду очень рад применить свои знания и опыт, чтобы общими усилиями их достигнуть.

Ранее на позиции пресс-атташе казанского клуба был Ренат Ширманов. Руководителем медиацентра «Ак Барса» по-прежнему остается Михаил Степанов.

Напомним, что предыдущий сезон КХЛ был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. Накануне стал известен план подготовки «Ак Барса» к новому чемпионату.