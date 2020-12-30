На пристани в Челнах спасатели ищут тело утонувшего рыбака

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Набережных Челнах, в районе пристани рядом с Гравзаводом, спасатели ищут тело рыбака, провалившегося под лед. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Информация об инциденте в районе затона Чулман реки Камы поступила в экстренные службы сегодня, в 11 утра. Мужчина провалился под лед, махал руками и спустя время скрылся из виду.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

К месту отправились спасатели и государственные инспектора ГИМС. По прибытии экстренные службы начали визуальный осмотр. Предположительно, погибший находился в 500 метрах от берега, провалился в промоину и утонул. Спасатели водолазной группы готовятся к проведению водолазных поисковых работ на месте провала.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ

Татьяна Леухина