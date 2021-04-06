Верховный суд РТ утвердил условный срок экс-начальнику отдела полиции «Восход»

Фото: «Реальное время»

Прокуратуре Татарстана не удалось добиться реального срока для бывшего начальника отдела полиции «Восход» Ильдара Вафина. Но и сам осужденный к 3 годам условно за рукоприкладство в служебном туалете не смог добиться оправдания. Сегодня Верховный суд РТ утвердил приговор по его делу, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Напомним, 12 февраля Московский райсуд Казани признал полковника полиции в отставке виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия к задержанному в туалете ОП «Восход». Подсудимый вину не признавал, потерпевший Шаяхметов в суде от показаний против начальника отказался, однако в деле оказалось достаточно иных доказательств.

Напомним, аудиокомпромат на Вафина был обнародован в соцсетях после обращения казанца Альмира Шаяхметова с официальным заявлением в Следком, МВД и ФСБ. Этот подозреваемый в краже сначала в деталях и на нескольких допросах рассказывал, как начальник отдела полиции завел его в служебный туалет и там стал оскорблять, унижать, бить руками по лицу, даже плюнул. Расследованием этой истории занимались сотрудники Следкома по РТ при оперативном сопровождении коллег из ФСБ.

15 апреля прошлого года Вафин был уволен приказом главы МВД Татарстана за совершение поступка, порочащего честь мундира.