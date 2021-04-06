В Казани СК просит продлить арест обвиняемому в серии убийств Птицину

Фото: "Реальное время"

Сегодня Советский райсуд Казани рассмотрит ходатайство Следкома по РТ по делу экс-начальника караула ФГУП «Охрана» Росгвардии Игоря Птицина, который ранее признался в серии убийств и покушений. Следователи просят продлить его арест на 12 дней — до 19 апреля, передает из суда журналист «Реального времени».



Сам Птицин уже доставлен на заседание суда.

В СИЗО он находится с 18 февраля, и срок этого ареста истекает завтра. Первоначально мужчину задержали по подозрению в неумышленном лишении жизни 30-летней жительницы Казани в августе 2009 года. Это преступление оставалось нераскрытым почти 12 лет, пока эксперты в ходе ревизии биологических вещдоков не обнаружили совпадение генетических образцов с места преступления с данными Птицина в федеральном геномном банке.

В день ареста этого фигуранта глава МВД Татарстана Артем Хохорин заявил на заседании Госсовета о поимке «еще одного маньяка».

После задержания одинокий и бездетный мужчина признался еще в ряде преступлений и получил обвинения по трем убийствам с изнасилованиями девушек и женщин, а также еще по трем нападениям, жертвы которых выжили. Одной из убитых оказалась 17-летняя студентка Академии правосудия Даша Максимова — жертва трагедии на озере Глубоком в августе 2011 года.

Три недели назад на заседании Верховного суда РТ, оспаривая арест, Игорь Птицин заявил: «Активно сотрудничаю со следствием». Адвокат просила смягчить ему меру пресечения, но жалоба была отклонена.