В Татарстане вакцину от коронавируса получили 152 787 человек

В Татарстане вакцину от коронавируса получили 152 787 человек. За сутки вакцинировались 4 320 человек, сообщили в региональном минздраве.

Вторую дозу препарата получили 97 595 человек.

Записаться на вакцинацию можно пятью способами:

1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ).

2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан.

3. Единый номер 122.

4. При обращении в МФЦ.

5. При обращении по контактным телефонам в поликлинику.

Ольга Плешкова