В Татарстане вакцину от коронавируса получили 152 787 человек
В Татарстане вакцину от коронавируса получили 152 787 человек. За сутки вакцинировались 4 320 человек, сообщили в региональном минздраве.
Вторую дозу препарата получили 97 595 человек.
Записаться на вакцинацию можно пятью способами:
1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ).
2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан.
3. Единый номер 122.
4. При обращении в МФЦ.
5. При обращении по контактным телефонам в поликлинику.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым