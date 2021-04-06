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В Татарстане вакцину от коронавируса получили 152 787 человек

11:31, 06.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане вакцину от коронавируса получили 152 787 человек
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане вакцину от коронавируса получили 152 787 человек. За сутки вакцинировались 4 320 человек, сообщили в региональном минздраве.

Вторую дозу препарата получили 97 595 человек.

Записаться на вакцинацию можно пятью способами:

1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ).
2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан.
3. Единый номер 122.
4. При обращении в МФЦ.
5. При обращении по контактным телефонам в поликлинику.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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