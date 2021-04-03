После атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок
При атаке украинских БПЛА получила ранения женщина и погиб ребенок 2016 года рождения, сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
ВСУ стреляли по жилому району в населенном пункте Александровское. Представитель ведомства отметил, что они «применили беспилотный летательный аппарат, снаряженный самодельным взрывным устройством».
Женщину доставили в больницу, где оказали медпомощь, сообщает «РИА Новости».
Украина в 2014 году начала вторую военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, объявивших независимость после государственного переворота в стране. Жертвами конфликта стали порядка 13 тысяч человек. Президент Украины в 2020-ом Владимир Зеленский сообщал о планах вернуть» Донбасс после того, как оттуда «выйдут войска».
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