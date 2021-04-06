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Прихожанам казанских храмов раздадут буклеты о недопустимости абортов

08:32, 06.04.2021
Прихожанам казанских храмов раздадут буклеты о недопустимости абортов
Фото: realnoevremya.ru

В православных храмах Казани 7 апреля пройдет акция «Начало жизни», приуроченная к празднику Благовещения Пресвятой Богородицы. Прихожанам раздадут буклеты о ценности жизни с момента зачатия, недопустимости абортов с моральной точки зрения и их последствиях для здоровья женщины, сообщает Татарстанская митрополия.

Также в храме пройдет сбор продуктов предметов личной гигиены для многодетных и малоимущих семей. Желающие могут пожертвовать деньги социальному дому «Колыбель», где бесплатно живут беременные женщины и мамы с детьми, которые остались без поддержки близких и крыши над головой.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в этом году храмы на Пасху будут открыты.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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