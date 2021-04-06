Прихожанам казанских храмов раздадут буклеты о недопустимости абортов

В православных храмах Казани 7 апреля пройдет акция «Начало жизни», приуроченная к празднику Благовещения Пресвятой Богородицы. Прихожанам раздадут буклеты о ценности жизни с момента зачатия, недопустимости абортов с моральной точки зрения и их последствиях для здоровья женщины, сообщает Татарстанская митрополия.

Также в храме пройдет сбор продуктов предметов личной гигиены для многодетных и малоимущих семей. Желающие могут пожертвовать деньги социальному дому «Колыбель», где бесплатно живут беременные женщины и мамы с детьми, которые остались без поддержки близких и крыши над головой.



Ранее сообщалось, что в Татарстане в этом году храмы на Пасху будут открыты.

Ольга Плешкова