Прихожанам казанских храмов раздадут буклеты о недопустимости абортов
В православных храмах Казани 7 апреля пройдет акция «Начало жизни», приуроченная к празднику Благовещения Пресвятой Богородицы. Прихожанам раздадут буклеты о ценности жизни с момента зачатия, недопустимости абортов с моральной точки зрения и их последствиях для здоровья женщины, сообщает Татарстанская митрополия.
Также в храме пройдет сбор продуктов предметов личной гигиены для многодетных и малоимущих семей. Желающие могут пожертвовать деньги социальному дому «Колыбель», где бесплатно живут беременные женщины и мамы с детьми, которые остались без поддержки близких и крыши над головой.
Ранее сообщалось, что в Татарстане в этом году храмы на Пасху будут открыты.
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