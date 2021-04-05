В Татарстане открыли горячую линию по вопросам назначения пособия на детей от 3 до 7 лет

Фото: Максим Платонов (архив)

Жители Татарстана могут получить консультации специалистов по вопросам назначения пособия на детей от трех до семи лет. Для этого запустили горячую линию.

Проконсультироваться можно по телефонам +7 (843) 557-21-13, 557-21-12 и 557-19-36, сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.



Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, 1 апреля правительство России утвердило новые правила назначения пособий на детей от трех до семи лет: пособие будет назначаться в размере 50, 75 и 100 процентов от регионального прожиточного минимума.

В прошлом году выплаты назначалось лишь в размере 50% от прожиточного минимума, установленного регионом, в котором проживает ребенок. Теперь — размер пособия могут повысить до 70% или 100%, если при начислении помощи средний доход семьи на человека оказывается ниже прожиточного минимума по региону. Пособие распространяется на находящихся под опекой детей.

Татьяна Демина