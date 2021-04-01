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Правительство РФ утвердило новые правила назначения пособий на детей от трех до семи лет

04:28, 01.04.2021
Правительство РФ утвердило новые правила назначения пособий на детей от трех до семи лет
Фото: realnoevremya.ru

Правительство России утвердило новые правила назначения пособий на детей от трех до семи лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

«В соответствии с указом президента пособие будет назначаться в размере 50, 75 и 100 процентов от регионального прожиточного минимума. По пожеланиям общественности и регионов подход к назначению пособий станет адресным», — приводит «РИА Новости» сообщение министерства.

В 2020-м пособие на детей назначалось лишь в размере 50% от прожиточного минимума, установленного регионом на ребенка. Теперь — размер пособия могут повысить до 70% или 100%, если при начислении помощи средний доход семьи на человека оказывается ниже прожиточного минимума по региону. Пособие распространяется на находящихся под опекой детей.

Власти при расчете дохода на человека учитывают в том числе старших детей при условии, если они не состоят в браке и учатся на очном отделении. Учитывается имущество заявителей. Не учитывается назначающаяся выплата в размере 10 тысяч рублей родителям, которые ухаживают за ребенком с инвалидностью.

Фото: pixabay.com

Напомним, на допвыплаты малообеспеченным семьям кабмин РФ выделил дополнительно почти 62 млрд рублей.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьЭкономикаБюджет
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