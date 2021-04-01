Правительство РФ утвердило новые правила назначения пособий на детей от трех до семи лет

Правительство России утвердило новые правила назначения пособий на детей от трех до семи лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.



«В соответствии с указом президента пособие будет назначаться в размере 50, 75 и 100 процентов от регионального прожиточного минимума. По пожеланиям общественности и регионов подход к назначению пособий станет адресным», — приводит «РИА Новости» сообщение министерства.

В 2020-м пособие на детей назначалось лишь в размере 50% от прожиточного минимума, установленного регионом на ребенка. Теперь — размер пособия могут повысить до 70% или 100%, если при начислении помощи средний доход семьи на человека оказывается ниже прожиточного минимума по региону. Пособие распространяется на находящихся под опекой детей.

Власти при расчете дохода на человека учитывают в том числе старших детей при условии, если они не состоят в браке и учатся на очном отделении. Учитывается имущество заявителей. Не учитывается назначающаяся выплата в размере 10 тысяч рублей родителям, которые ухаживают за ребенком с инвалидностью.

Фото: pixabay.com

Напомним, на допвыплаты малообеспеченным семьям кабмин РФ выделил дополнительно почти 62 млрд рублей.

Маргарита Головатенко