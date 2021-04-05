Квартальнов: «Для «Ак Барса» ничего не потеряно, мы подумаем, как найти ключи к воротам «Авангарда»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Авангарда» (0:2) во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина. По его словам, для казанцев еще ничего не потеряно и у команды есть шансы отыграться.

«Ноль голов — так точно не выиграешь. В плей-офф надо забивать первыми, не удается нам взломать оборону соперника. Пока не получается. Ничего не потеряно, надо продолжать верить, работать. Мы сыграли прошлую игру неплохо, сегодня тоже неплохо, правда, первую получше. Но, к сожалению, проиграли. Надо забить гол, и все будет по-другому», — считает Квартальнов.

Рулевой казанцев также ответил на вопрос о действиях первого звена команды, которые второй матч подряд не могут набрать очков за результативность. При этом он отметил важность блокировки бросков соперника, чего, по его мнению, сегодня не хватило.

«Первое звено сегодня имело возможность забить, не могу сказать, что плохо сыграли. Да Коста долго не играл после травмы. Все трое могли забивать, не получилось. Потом как снежный ком, пошла нервозность, другие вещи. Надо выходить и блокировать броски, как делает это соперник. Это проблема для нас. У нас много чего не получается в чужой зоне. Они подчищают, вратарь здорово играет. Мы подумаем что делать, как найти ключи к их воротам. Соперник хорош в зоне обороны», — сказал Квартальнов.

Фото: ak-bars.ru

Напомним, после поражения «Ак Барса» во втором матче в Казани счет в серии стал 2:0 в пользу «Авангарда». Первую встречу также выиграли омичи со счетом 3:1.

Теперь команды переедут в Балашиху, где проведут две следующие игры серии. В случае победы в обеих матчах «Авангард» выйдет в финал Кубка Гагарина.

Ранее о победе своей команды высказался главный тренер омичей Боб Хартли.

Подробнее об итогах поражения в первой встрече серии с «Авангардом» читайте в материале «Реального времени».