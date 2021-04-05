Хартли: «Не стоит забегать вперед, прекрасно понимаем, что «Ак Барс» силен»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли высказался о победе над казанским «Ак Барсом» во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Несмотря на общий счет 2:0, он не разделяет мнения о том, что победитель серии практически предрешен.

«Мы провели два очень хороших матча. Но каждая игра — новый вызов. Впереди еще много работы. Не стоит забегать вперед, прекрасно понимаем, что соперник силен», — сказал Хартли.

Также тренер омичей выделил игру своих защитников, заблокировавших несколько сложных бросков казанцев.

«Хочу отметить всех наших защитников, они очень много блокируют бросков. Очень горжусь ими. Все играют на команду и готовы все отдать за победу. Все понимают, что без боли в плей-офф не обойтись», — считает тренер «Авангарда».

Кроме этого Хартли отметил голевые успехи защитника Кирилла Готовца, забивающего второй матч к ряду, хотя до этого он практически не забрасывал шайбы.

«Стоит отметить Готовца, он просто в огне. Мы одержали две победы, но впереди длинный путь. Мы по-прежнему играем против лучшей команды конференции. У Готовца, наверное, золотая клюшка. Надеюсь, он ее не сломает. Кирилл проводит очень хороший сезон. У него было тяжелое начало, но, благодаря своему профессионализму и работоспособности, он показывает такой сейчас уровень. Забил два гола в двух последних матчах», — сказал Хартли.

Напомним, после поражения «Ак Барса» во втором матче в Казани счет в серии стал 2:0 в пользу «Авангарда». Первую встречу также выиграли омичи со счетом 3:1.

Теперь команды переедут в Балашиху, где проведут две следующие игры серии. В случае победы в обоих матчах «Авангард» выйдет в финал Кубка Гагарина.

Ранее «Ак Барс» в четырех играх обыграл «Торпедо» (4:0) и «Салават Юлаев» (4:0).

Подробнее об итогах поражения в первой встрече серии с «Авангардом» читайте в материале «Реального времени».