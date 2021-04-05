Навальный рассказал об ухудшении здоровья

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Оппозиционер Алексей Навальный написал, что в отряде в исправительной колонии, в которой он сидит, госпитализировали с туберкулезом 15 человек. По его сообщению — это 20% от общего числа людей в отряде.

Он отметил, что у него температура 38,1 и сильный кашель. Кроме того, Навальный отмечает, что для профилактики заболевания нужно питание, насыщенное белковой пищей. Сейчас он находится на голодовке. Его требование — допустить к нему врача. Заявление политика опубликовано в Instagram.

Ранее члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области посетили в колонии Алексея Навального. Напомним, недавно появилась информация о том, что у него проблемы со здоровьем и есть жалобы на медобслуживание, поэтому комиссия решила проверить эти сведения и, если нужно, обеспечить медицинскую помощь. О визите сообщается на сайте Общественной палаты РФ.