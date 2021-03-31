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Навальный объявил голодовку в колонии в Покрове и требует пустить к нему врача

18:29, 31.03.2021
Навальный объявил голодовку в колонии в Покрове и требует пустить к нему врача
Фото: instagram.com/navalny

Оппозиционер Алексей Навальный объявил голодовку в колонии в Покрове, в которой он отбывает наказание. Его требование — допустить к нему врача. Заявление политика опубликовано в Instagram.

«Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает», — говорится в его обращении.

Ранее Навальный жаловался на боль в ноге и на отсутствие медицинской помощи. Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области посетили в колонии Алексея Навального и заявили, что окажут содействие в получении уколов «Диклофенака» для снятия болевого синдрома. При этом они подчеркивали, что оппозиционер ходит самостоятельно.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть
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