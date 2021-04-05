Стефан Да Коста вернулся в состав «Ак Барса» на второй матч с «Авангардом»
Тренерский штаб «Ак Барса» определился с составом на второй матч серии с «Авангардом» в финале Восточной конференции.
В первой тройке нападения выйдет нападающий Стефан Да Коста, пропустивший первую игру команд из-за травмы. Также в состав вернулся защитник Роман Рукавишников, который займет место Тревора Мерфи.
В воротах с первых минут встречу начнет Адам Рейдеборн, в запас заявлен Тимур Билялов.
Подробнее об итогах стартовой игры между «Ак Барсом» и «Авангардом» читайте в материале «Реального времени».СпортХоккей
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