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Стефан Да Коста вернулся в состав «Ак Барса» на второй матч с «Авангардом»

18:22, 05.04.2021
Стефан Да Коста вернулся в состав «Ак Барса» на второй матч с «Авангардом»
Фото: ak-bars.ru

Тренерский штаб «Ак Барса» определился с составом на второй матч серии с «Авангардом» в финале Восточной конференции.

В первой тройке нападения выйдет нападающий Стефан Да Коста, пропустивший первую игру команд из-за травмы. Также в состав вернулся защитник Роман Рукавишников, который займет место Тревора Мерфи.

В воротах с первых минут встречу начнет Адам Рейдеборн, в запас заявлен Тимур Билялов.

Подробнее об итогах стартовой игры между «Ак Барсом» и «Авангардом» читайте в материале «Реального времени».

Фото: vk.com/hcakbars
СпортХоккей
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