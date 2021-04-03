Исследование: операционным медсестрам в Казани предлагают до 75 тысяч рублей

Операционная медсестра в Казани может зарабатывать до 75 тысяч рублей — такую зарплату по этой профессии предлагают работодатели медсестрам со стажем свыше трех лет, говорится в обзоре сервиса SuperJob. Среднерыночная зарплата для операционной медицинской сестры в Казани составляет 40 тыс. рублей, начинающие операционные медсестры могут рассчитывать на зарплату от 23 до 30 тысяч рублей.

Авторы обзора указывают, что в 2020 году в лечебных учреждениях всех уровней обострилась проблема нехватки персонала. В результате и государство, и частные клиники пересматривают системы вознаграждения и мотивации медперсонала первичного звена. В 2020 году средние рыночные зарплатные предложения для высшего и среднего медперсонала выросли на 15—18%, в 2021 году SuperJob прогнозирует дальнейший рост зарплат в этой сфере на уровне 12—15%.

Что касается операционных медсестер, то больше всего им платят в Москве: там зарплатный максимум составляет 130 тысяч рублей, средняя зарплата по рынку — 70 тысяч рублей. Немногим меньше (максимум 120 тысяч рублей, в среднем — 65 тысяч рублей) зарабатывают представители этой профессии в Санкт-Петербурге, далее в рейтинге зарплат идут Владивосток и Сочи.

Средний возраст соискателя на должность «Медицинская сестра операционная» составляет 35 лет, в большинстве случаев (95%) соискателями являются женщины. Высшее образование имеют 11% из них. В 40% случаев на момент размещения резюме соискатель не имеет работы.