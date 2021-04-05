Над Казанью кружит лайнер, который должен совершить аварийную посадку

Самолет Казань — Стамбул кружит в небе над Татарстаном. Лайнер должен совершить аварийную посадку из-за неубранных шасси.

Борт авиакомпании NordWind вылетел из аэропорта в Турцию в 11.10. Однако по каким-то причинам у самолета не убрались шасси, передает Mash Iptash.

Сейчас лайнер кружит над казанским аэропортом имени Габдуллы Тукая. Сообщается, что он выполнит аварийную посадку после выработки топлива. По тревоге подняты службы аэропорта.

«Реальное время» направило запрос в пресс-службу аэропорта. Позже в пресс-службе аэропорта добавили, что по решению командира воздушного судна самолет был направлен на техническую посадку в аэропорт Москвы (Шереметьево).

Ольга Плешкова