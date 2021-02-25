6 триллионов рублей инвестиций россиян на фондовом рынке — это много или мало?

Сумма инвестиций россиян на фондовом рынке по итогам 2020 года достигла 6 трлн рублей, подсчитали в Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Выводы сделаны на основе результатов опроса крупнейших участников рынка ценных бумаг об активности физических лиц на фондовом рынке в 2020 году.

Как следует из данных опроса, основную часть средств россияне держат на брокерских счетах — 5 трлн рублей. Из них на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) россияне разместили 270 млрд руб. (150 млрд руб. годом ранее, +80%). Еще 1 трлн руб. находится на счетах доверительного управления. Общее число россиян, открывших брокерские счета, по подсчетам НАУФОР, составляет 9,8 млн человек. РБК отмечает, что последний показатель несколько разнится с данными Мосбиржи, которая сообщала о 9,4 млн физлиц с брокерскими счетами.

Наибольший интерес для россиян в 2020 году представляли иностранные акции — к концу года вложения в них составили 13,3% от инвестированных средств против 3,5% годом ранее. Выросла также и доля инвестиций в денежные средства — с 13,9 до 16,3%. По остальным типам активов НАУФОР не зафиксировала значимых изменений.

6 триллионов рублей — это

Почти двукратный рост инвестиций за год — по итогам 2019 года, согласно данным той же НАУФОР, этот показатель составлял 3,2 трлн рублей.

— по итогам 2019 года, согласно данным той же НАУФОР, этот показатель составлял 3,2 трлн рублей. $81,53 млрд по курсу на сегодня. Или 1,63 млн биткоинов .

по курсу на сегодня. Или . Примерно один Сбербанк — его капитализация по состоянию на сегодня, по данным Мосбиржи, составляет 5,94 трлн рублей. По итогам 2020 года банк занял первое место по капитализации среди российских публичных компаний.

— его капитализация по состоянию на сегодня, по данным Мосбиржи, составляет 5,94 трлн рублей. По итогам 2020 года банк занял первое место по капитализации среди российских публичных компаний. Почти в 26 раз меньше, чем стоимость самой дорогой компании в мире, — Apple. На сегодня ее капитализация составляет $2,1 триллиона.

— Apple. На сегодня ее капитализация составляет $2,1 триллиона. Б олее чем в 2,5 раза меньше, чем вкладывают российские банки в ценные бумаги : на 1 февраля, по опубликованным сегодня данным ЦБ, этот показатель достиг 15,74 трлн рублей, что является историческим максимумом.

: на 1 февраля, по опубликованным сегодня данным ЦБ, этот показатель достиг 15,74 трлн рублей, что является историческим максимумом. Чуть менее чем треть доходов бюджета России — согласно недавним данным Счетной палаты, доходная часть бюджета в 2020 году составила более 18,72 трлн рублей.

— согласно недавним данным Счетной палаты, доходная часть бюджета в 2020 году составила более 18,72 трлн рублей. В 2,3 раза меньше, чем объем Фонда национального благосостояния, — на начало 2021 года в нем были активы на 13,545 трлн рублей.



Александр Артемьев