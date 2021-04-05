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В России за минувшие сутки выявили 8 646 случаев COVID-19

11:06, 05.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за минувшие сутки выявили 8 646 случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России за минувшие сутки зарегистрировали 8 646 случаев COVID-19. Число заболевших за весь период достигло — 4 589 540, сообщает оперштаб.

За сутки выздоровели 7 052 пациента с коронавирусом. Всего — 4 211 133 человека.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Умерли 343 человека, за весь период от COVID-19 скончались 100 717 пациентов.

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Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
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