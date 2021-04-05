В Казани ищут собственника земли, на которой образовалась свалка возле элитного поселка

Фото: Максим Платонов (архив)

Специалисты Минэкологии РТ сейчас направили запрос в Управление Росреестра по РТ для определения собственника земельного участка на котором образовалась несанкционированная свалка в поселке Советского района Казани. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ведомства.

Территорию оградили по периметру забором с железобетонными плитами, высотой 2,5 метра. Экологи выявили нарушения природоохранного законодательства. Так, при въезде на территорию слева обнаружен склад строительного мусора, сброс жилищных отходов, мусор от сноса и разборки зданий. С правой стороны находится свалка асфальтной крошки. Специалисты не смогли произвести замеры, так как территория была заболочена. На момент осмотра на территории была спецтехника. В тот момент она не работала. По данному факту специалисты направили запрос в Управление Ростехнадзора для уточнения собственника данного транспортного средства.



О свалке возле элитного коттеджного поселка поселка «Абу-Даби» в Советском районе Казани сообщили пользователи соцсетей. Судя по видео, свалка местами доходит до жилых домов.

