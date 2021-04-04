Соцсети: в элитном казанском поселке обнаружили огромную свалку

Фото: скриншот видео

Жители элитного коттеджного поселка поселка «Абу-Даби» в Советском районе Казани обнаружили горы мусора, таким видео поделились пользователи соцсетей.



На кадрах можно увидеть горы отходов примерно под два метра. Судя по видео, свалка местами доходит до жилых домов.

Ранее в жилом массиве Константиновка Советского района Казани на улице Беркутова обнаружили несанкционированную свалку отходов строительных и ремонтных работ площадью 636 кв. метров и объемом 5 725 куб. метров. Высота складирования составила девять метров. Специалисты Минэкологии Татарстана на месте скопления отходов отобрали пробы для определения класса опасности загрязняющих веществ. Собственника земельного участка, на котором обнаружили незаконную свалку, привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ.

Маргарита Головатенко