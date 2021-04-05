Новости общества

07:43 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В центре Гамалеи ответили на вопрос, почему Евросоюз не допускает на свой рынок «Спутник V»

07:14, 05.04.2021
В центре Гамалеи ответили на вопрос, почему Евросоюз не допускает на свой рынок «Спутник V»
Фото: realnoevremya.ru

Директор «НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России» Александр Гинцбург заявил, что Евросоюз не допускает на свой рынок вакцину «Спутник V» из-за боязни конкуренции, которую российская вакцина может составить европейским аналогам.

«Евросоюз не спешит вывести «Спутник V» как полноценный коммерческий продукт на свой рынок, опасаясь его высоких потребительских свойств, благодаря которым он может немного задвинуть те продукты, которые европейская бюрократия продвигает у себя», — сказал Гинзбург в интервью РИА Новости.

Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что российская вакцина от коронавируса центра имени Гамалеи «Спутник V» нужна Европе, так как в Евросоюзе и других странах на хватает вакцин.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем