В центре Гамалеи ответили на вопрос, почему Евросоюз не допускает на свой рынок «Спутник V»

Директор «НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России» Александр Гинцбург заявил, что Евросоюз не допускает на свой рынок вакцину «Спутник V» из-за боязни конкуренции, которую российская вакцина может составить европейским аналогам.

«Евросоюз не спешит вывести «Спутник V» как полноценный коммерческий продукт на свой рынок, опасаясь его высоких потребительских свойств, благодаря которым он может немного задвинуть те продукты, которые европейская бюрократия продвигает у себя», — сказал Гинзбург в интервью РИА Новости.



Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что российская вакцина от коронавируса центра имени Гамалеи «Спутник V» нужна Европе, так как в Евросоюзе и других странах на хватает вакцин.

Ольга Плешкова