В Госдуме предложили обеспечить больницы экспресс-тестами на грипп и COVID-19

В Госдуме предложили включить экспресс-тесты на коронавирус и грипп в порядок оказания медицинской помощи населению. С таким предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.

Парламентарий отметил, что не во всех больницах имеются экспресс-тесты на выявление COVID и вирусов гриппа. При этом несвоевременное диагностирование может привести к осложнениям заболевания.

«Прошу вас рассмотреть возможность включить экспресс-тестирование для профилактики новой коронавирусной инфекции, а также вирусов гриппа A и B в порядок оказания медицинской помощи населению, а также предусмотреть их наличие во всех медицинских учреждениях», — приводит текст обращения RT.



Также депутат предложил оснастить такими тестами выездные бригады скорой помощи.



Ольга Плешкова