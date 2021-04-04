Эксперты назвали страны, которые быстрее всего восстановятся после пандемии

В 2021 году ожидается восстановление мира после кризиса, обусловленного пандемией COVID-19. Эксперты Bloomberg назвали страны, которые могут оправиться от него наиболее быстро.



Так, лидерами «постпандемийного» мира названы США и Китай — первые оправятся за счет потраченных на стимулирование бюджета триллионов долларов, вторые — благодаря эффективной борьбе с коронавирусом.

Предполагается, что рост мировой экономики станет рекордным с 1960-х годов и составит 6,9%. Вместе с тем восстановление не будет равномерным в связи с разными темпами вакцинации и доступностью необходимых препаратов. Отстающими окажутся Евросоюз — особенно Франция и Италия.

В целом, как считают эксперты, для восстановления доковидного уровня странам будет необходимо несколько лет, сообщает Bloomberg.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, «Реальное время» публиковало материал о том, как люди в Европе и США переживают локдаун.

Маргарита Головатенко