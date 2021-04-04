МВД России намерено упростить легализацию мигрантов «в особых обстоятельствах»
МВД России разрабатывает законопроект, который позволит иностранцам и лицам без гражданства легализовать свое пребывание в стране, несмотря на имеющиеся нарушения. По заявлению ведомства, для таких лиц будет работать свой порядок легализации, если они находятся «в особых обстоятельствах».
Для таких лиц не будут применять административные наказания и отменят уже действующие, передет ТАСС заявление МВД. Концепция законопроекта уже одобрена правительством, сообщает ведомство. О каких именно особых обстоятельствах идет речь, в ведомстве не сообщают.
МВД отметило, что в России нет института «миграционной амнистии». Однако действующие закон дают возможность некоторым категориям иностранцев легализовать положение в стране.
Ранее в МВД также анонсировали разработку законопроекта об обязательной электронной регистрации иностранных рабочих. По готовящемуся документу, такая регистрация станет обязательным условием для приема на работу.Общество
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