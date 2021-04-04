МВД России намерено упростить легализацию мигрантов «в особых обстоятельствах»

Фото: Олег Тихонов (архив)

МВД России разрабатывает законопроект, который позволит иностранцам и лицам без гражданства легализовать свое пребывание в стране, несмотря на имеющиеся нарушения. По заявлению ведомства, для таких лиц будет работать свой порядок легализации, если они находятся «в особых обстоятельствах».

Для таких лиц не будут применять административные наказания и отменят уже действующие, передет ТАСС заявление МВД. Концепция законопроекта уже одобрена правительством, сообщает ведомство. О каких именно особых обстоятельствах идет речь, в ведомстве не сообщают.

МВД отметило, что в России нет института «миграционной амнистии». Однако действующие закон дают возможность некоторым категориям иностранцев легализовать положение в стране.

Ранее в МВД также анонсировали разработку законопроекта об обязательной электронной регистрации иностранных рабочих. По готовящемуся документу, такая регистрация станет обязательным условием для приема на работу.