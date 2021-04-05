Главное за выходные: почему не снимают ограничения, желающих вакцинироваться стало больше
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро понедельника, 5 апреля.
- В Роспотребнадзоре Татарстана пояснили, что мешает снятию ограничительных мер. Главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина отметила, что темпы снижения заболеваемости с конца февраля замедлились.
«Эта ситуация, безусловно, сдерживает нас от снятия ограничительных мероприятий, поскольку число лиц подверженных риску заболевания, остается еще достаточным. Отпускать ситуацию из под контроля преждевременно», — сказала Патяшина.
- В России резко возросло число желающих сделать прививку от коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, чтобы сохранить здоровье себе и близким, нужно привиться от COVID-19 перед началом весенне-летнего сезона: «Это не страшно, это безболезненно», — сказала вице-премьер.
- В частном доме в Авиастроительном районе Казани дедушка и внук отравились угарным газом. Мальчик пошел вместе с дедушкой мыться в баню, через некоторое время родственники, обеспокоенные их долгим отсутствием, обнаружили мальчика и мужчину в бессознательном состоянии. 10-летний ребенок скончался до приезда медиков, мужчина от госпитализации отказался. Следком по Татарстану возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
- В Казани продолжается строительство Большого Казанского кольца (БКК) — 2 апреля утвердили проект планировки нового участка. Речь идет об участке на улице Тихорецкой — от Технической до Магистральной. Тендер на разработку на сумму в 161,4 млн рублей был опубликован летом прошлого года. Деньги выделяются из бюджета республики.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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