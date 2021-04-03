В Казани утвердили проект планировки нового участка БКК

В Казани продолжается строительство Большого Казанского кольца (БКК) — 2 апреля утвердили проект планировки нового участка. Такое распоряжение Кабмина РТ подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.



Речь идет об участке на улице Тихорецкой — от Технической до Магистральной. Тендер на разработку на сумму в 161,4 млн рублей был опубликован летом прошлого года. Деньги выделяются из бюджета республики.

Известно, что участки будут четырехполосными с разделительной полосой шириной в два метра. Ширина же полос движения будет меняться: от 3,75 м на Тихорецкой до 3,5 м на развязке и Девятаева и 3,25 м на Меховщиков. Подробности — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко