После гибели ребенка в бане в Казани возбудили уголовное дело

Следком по Татарстану возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после гибели ребенка в бане в частном доме в Казани. В этой бане ребенок находился вместе со своим дедом.

Трагедия произошла накануне вечером: как описывает ситуацию пресс-служба Следственного комитета по РТ, мальчик пошел вместе с дедушкой мыться в баню, через некоторое время, родственники, обеспокоенные их долгим отсутствием, обнаружили мальчика и мужчину в бессознательном состоянии. Ранее МЧС по РТ сообщало, что мужчина 50 лет получил отравление угарным газом средней степени тяжести и отказался от госпитализации. 10-летний мальчик скончался на месте происшествия до приезда медиков.