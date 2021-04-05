В Нижнекамске молодежь прокатилась на вейкбордах по затопленным улицам

В Нижнекамске молодежь прокатилась на вейкбордах по затопленным улицам. Так молодые люди привлекли внимание к огромным лужам, образовавшимся из-за таяния снега.

Фото и видео любителей этого вида спорта были опубликованы в Instagram.

Ранее казанские блогеры, обычно исполняющие танцы на дорогах или в ТЦ татарстанской столицы, станцевали в луже. Таким образом блогеры привлекли внимание к проблемам с весенним затоплением дорог, которое регулярно происходит из-за несвоевременного вывоза снега с казанских улиц. На видео они записали танец в середине большой лужи на одной из улиц.

Ольга Плешкова