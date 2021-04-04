«Танцующие блогеры» Казани станцевали в луже

Фото: скриншот видео

Казанские блогеры, обычно исполняющие танцы на дорогах или в ТЦ татарстанской столицы, станцевали в луже. Видео появилось в соцсетях.



Таким образом блогеры привлекли внимание к проблемам с весенним затоплением дорог, которая регулярно происходит из-за несвоевременного вывоза снега с казанских улиц. На видео они записали танец посреди очередной большой лужи на одной из улиц.

Ранее жители Казани выражали недовольство танцами на фоне мечети «Кул-Шариф».

Маргарита Головатенко