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«Танцующие блогеры» Казани станцевали в луже

00:24, 04.04.2021
«Танцующие блогеры» Казани станцевали в луже
Фото: скриншот видео

Казанские блогеры, обычно исполняющие танцы на дорогах или в ТЦ татарстанской столицы, станцевали в луже. Видео появилось в соцсетях.

Таким образом блогеры привлекли внимание к проблемам с весенним затоплением дорог, которая регулярно происходит из-за несвоевременного вывоза снега с казанских улиц. На видео они записали танец посреди очередной большой лужи на одной из улиц.

Ранее жители Казани выражали недовольство танцами на фоне мечети «Кул-Шариф».

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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