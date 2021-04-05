У казанцев из крана может потечь зеленая вода

В Казани 6 апреля у жителей Ново-Савиновского района из крана может потечь зеленая вода. Это произойдет в связи с работами по выявлению мест утечки теплоносителя.

Для этого в сетевую воду магистральных тепловодов от Казанской ТЭЦ-2 введут краситель зеленого цвета «Уранин-А».



При обнаружении «зеленой воды» казанцев просят обращаться в диспетчерскую службу филиала АО «Татэнерго» компании «Казанские тепловые сети» по телефону +7(843) 291-87-95 (многоканальный)



Отметим, что краситель «Уранин-А» допускается применять в системах теплоснабжения и разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки. Он безвреден для здоровья, а также для экологии.

Напомним, в Казани в период с 1 по 24 февраля на сетях водопровода произошло 10 крупных аварий. Все они устранялись в нормативные сроки с последующей уборкой наледи при необходимости. Количество аварий, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, не увеличилось.

Ольга Плешкова