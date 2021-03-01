В Казани за месяц на сетях водопровода произошло 10 крупных аварий

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Казани в период с 01 по 24 февраля на сетях водопровода произошло 10 крупных аварий. Все они устранялись в нормативные сроки с последующей уборкой наледи при необходимости, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе «Водоканала».

Там отметили, что часть водопроводных течей в Казани была связана с авариями, произошедшими не на сетях МУП «Водоканал». В частности, авария по улице М. Латыпова, произошедшая 24 февраля, произошла на вводе водопровода частного жилого дома. Наледь на проезжей части должен убрать балансодержатель сети.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Количество аварий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не увеличилось.

Крупные коммунальные аварии происходили не только в Казани, но и в других городах Татарстана: Чистополе, Челнах.

Последняя авария в столице Татарстана в четверг, 25 января, произошла на водопроводе по проспекту Ибрагимова.