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В Казани на видео сняли, как кладбище размывает талыми водами

13:49, 04.04.2021
В Казани на видео сняли, как кладбище размывает талыми водами
Фото: кадр видео

Пользователи соседей пожаловались, что в Нагорном талые воды размывают старое кладбище. Ролик сняла местная жительница.

«Вода с Дубровки спускается сюда вниз и течет вдоль кладбища, размывает могилы. Администрация не реагирует, ни города, ни района. Всем плевать», — комментирует кадры автор ролика.

Ранее в КФУ рассказали, каким населенным пунктам Татарстана может грозить подтопление этой весной.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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