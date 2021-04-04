В Казани на видео сняли, как кладбище размывает талыми водами

Фото: кадр видео

Пользователи соседей пожаловались, что в Нагорном талые воды размывают старое кладбище. Ролик сняла местная жительница.

«Вода с Дубровки спускается сюда вниз и течет вдоль кладбища, размывает могилы. Администрация не реагирует, ни города, ни района. Всем плевать», — комментирует кадры автор ролика.

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Ольга Плешкова