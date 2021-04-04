После запрета на мат в соцсетях в России стали чаще материться

После запрета на нецензурную брань в соцсетях в интернете стали чаще выражаться матом. Такое исследование провела «Медиалогия».

По данным сервиса, 1 февраля по 31 марта в соцсетях русскоязычные пользователи опубликовали 20,2 млн постов с использованием мата. В прошлом году за аналогичный период было 18,3 млн публикаций с нецензурной лексикой.

Чаще всего нецензурно пользователи обсуждали приговор оппозиционеру Алексею Навальному, санкции, холодную погоду в России, севший на мель в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given и рост цен на продукты, приводит результаты РБК.

Напомним, что 1 февраля в России вступил в силу закон о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях с числом пользователей, превышающим 500 тысяч человек в сутки. Владельцы интернет-ресурсов теперь обязаны в течение суток удалять публикации с незаконным контентом, под который попадает и обсценная лексика.

Ольга Плешкова