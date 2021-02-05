Исследование: в социальных сетях стало больше мата после его запрета

Россияне стали чаще пользоваться нецензурной лексикой в социальных сетях после вступления в силу поправок, запрещающих мат в интернете. К такому выводу пришли специалисты «Медиалогии».

По их подсчетам, 1—2 февраля 2021 года в сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter, Instagram россияне сделали 646,1 тыс. публикаций с использованием обсценной лексики. Эти цифры сравнили с данными за 3—4 февраля 2020 года, которые также были буднями, поскольку в выходные дни активность пользователей в интернете традиционно выше.



В первые два рабочих дня прошлого года в тех же самых соцсетях россияне использовали нецензурную лексику лишь 426,5 тысячи раз. В подсчетах учитывались 66 бранных слов на русском языке, пишет РБК.



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Год назад, в будни 3—4 февраля 2020 года, пользователи обсуждали новость о том, что коронавирус добрался до России, высказывали свое мнение об обрушившейся крыше спортивно-концертного комплекса в Санкт-Петербурге и о госслужащих «в мехах», которые вручали ветеранам-блокадникам медали и батоны хлеба.

В этом году, в конце января — начале февраля, центральные темы для обсуждения у россиян — задержание оппозиционера Алексея Навального в аэропорту Шереметьево и последующие несанкционированные митинги.



1 февраля в России вступил в силу закон о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях с числом пользователей, превышающих 500 тысяч человек в сутки. Владельцы интернет-ресурсов теперь обязаны в течение суток удалять публикации с незаконным контентом, под который попадает и обсценная лексика.

На прошлой неделе бизнесмен из России Антон Оника предложил Госдуме запретить в социальных сетях эмодзи «Огонь». По его мнению, использование символа пламени формирует у молодежи легкомысленное обращение с огнем, что в результате ведет к пиромании.



Татьяна Леухина